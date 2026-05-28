Тренер Махачева заявил, что боец будет готов к поединку в августе

Тренер чемпиона UFC в полусреднем весе Ислама Махачева Хавьер Мендес сказал, что боец будет готов к следующему поединку.

Следующий бой 34-летнего россиянина запланирован на август. Соперник на данный момент не объявлен, но ранее сообщалось, что это может быть ирландец Иан Гэрри.

«Ислам будет готов к бою в августе. Он находится в тонусе. Соперник действительно пока не объявлен», — цитирует Мендеса ТАСС.

На счету Махачева 28 побед и 1 поражение в смешанных единоборствах.

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