Орловский повторил антирекорд по числу поражений в истории UFC

Белорусский боец Андрей Орловский потерпел 18-е поражение в карьере в UFC. На турнире UFC 303 в Лас-Вегасе он проиграл словаку Мартину Будаю.

Как сообщает журналист Майк Бон, 45-летний белорус повторил антирекорд по числу поражений в истории турнира. На счету Джереми Стивенса и Клея Гвида тоже по 18 проигранных боев.

Всего за карьеру в смешанных единоборствах Орловский принял участие в 60 боях, в которых одержал 34 победы, потерпел 24 поражения и еще два поединка были признаны несостоявшимися.