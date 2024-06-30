Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 02:45

Орловский проиграл Будаю на турнире UFC 303

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Белорусский боец Андрей Орловский проиграл словаку Мартину Будаю на турнире UFC 303.

Будай одержал победу раздельным решением судей (29-28, 28-29, 30-27).

На счету 45-летнего Орловского теперь 34 победы, 24 поражения и еще два поединка завершились без результата. У 32-летнего Будаи в смешанных единоборствах — 14 побед и два поражения.

В главном событии турнира подерутся действующий чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра и представитель Чехии Иржи Прохазка. В соглавном поединке встретятся бойцы полулегкого веса — американец Брайэн Ортега и бразилец Диего Лопес.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция самых интересных событий турнира UFC 303.

Андрей Орловский
Мартин Будай
UFC
1
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Российские дзюдоисты решили бойкотировать Олимпиаду-2024 в Париже
Российского защитника «Тампы» Сергачева обменяли в «Юту»
Действующий чемпион Европы Италия проиграла Швейцарии в первом матче Евро-2024
«Монреаль» утащит Демидова, «Торонто» - вратаря «Ак Барса», а в Казань едет канадский чемпион? Главные трансферные новости КХЛ на 29 июня
Черниговская ТЭЦ на Украине вышла из строя после пожара
В Инте простились с погибшими при сходе поезда в Коми
Популярное видео
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Андрей Орловский — Мартин Будай: смотреть бой UFC 303 в прямом эфире

Орловский повторил антирекорд по числу поражений в истории UFC

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости