38-летняя Уотерсон объявила о завершении карьеры в UFC

Американский боец Мишель Уотерсон объявила о завершении карьеры после поединка с канадкой Джиллиан Робертсон на UFC 303. 38-летняя Уотерсон проиграла Робертсон единогласным решением судей.

«Я обдумывала это решение и разговаривала со своим мужем. Он сказал мне: «Если ты не дерешься в октагоне, это не значит, что ты перестала драться». Это действительно помогло мне принять решение и двигаться дальше», — сказала Уотерсон после боя.

Американка — бывшая чемпионка промоушена Invicta FC в женском легком минимальном дивизионе. За свою карьеру она одержала 18 побед и 13 раз проиграла.