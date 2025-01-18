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Сегодня, 12:10

Олег Борисов считает, что Махачев досрочно победит Мойкано

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший чемпион ACA в легчайшем весе, российский боец Олег Борисов считает, что Ренато Мойкано не окажет серьезного сопротивления Исламу Махачеву в бою за титул чемпиона UFC в легком весе.

«Это очень неожиданно и большое разочарование для всех любителей ММА, ждавших титульный бой в легком весе UFC. Что теперь ждет Царукяна, ведь он основной претендент... Это напоминает случай, когда на ногу Эдуарду Вартаняну накануне боя упали весы и разрубили палец. А Махачеву предстоит очередная защита титула. И это будет досрочная победа», — сказал Борисов.

Махачев изначально должен был подраться с Арманом Царукяном, который выбыл с турнира перед официальным взвешиванием, получив травму спины. Новым соперником россиянина стал бразилец Мойкано, на счету которого 20 побед, пять поражений и один не состоявшийся бой.

В активе Махачева 26 побед и одно поражение.

Источник: MMA.Metaratings.ru
UFC 311
Ислам Махачев
Олег Борисов
Ренато Мойкано
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