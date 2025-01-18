Махачев — о смене соперника: «План на бой не изменится. Я размажу соперника, вот и все»

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев прокомментировал смену соперника перед титульным поединком на турнире UFC 311.

Соперником Махачева должен был стать Арман Царукян, но армяно-российский боец за день до поединка снялся из-за травмы. Его заменил бразилец Ренато Мойкано.

«Я не мог оставить этих людей без боя. Все для вас, ребята. Как изменится план на бой? Никак. Я размажу соперника, вот и все», — сказал Махачев в интервью пресс-службе UFC.

Бой Махачева (26-1) и Мойкано (20-5-1) возглавит турнир UFC 311 в Инглвуде (США) в ночь с 18 на 19 января.

В соглавном поединке вечера сойдутся россиянин Умар Нурмагомедов (18-0) и грузин Мераб Двалишвили (18-4). Они будут биться за титул в легчайшей весовой категории.

Бой Махачев vs Царукян сорвался! У Ислама — новый соперник. Онлайн-трансляция UFC 311