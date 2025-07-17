Ислам Дулатов против Адама Фюгитта: дата боя и статистика бойцов перед UFC 318

Немецкий боец российского происхождения Ислам Дулатов и американец Адам Фюгитт проведут бой в полусреднем весе на турнире UFC 318 в ночь на 20 июля. Начало — после 2.00 по московскому времени.

ММА UFC: Фугитт — Дулатов

У 27-летнего Дулатова в профессиональной карьере — 11 побед и одно поражение. Предыдущий бой немец провел 8 октября 2024 года на Претендентской серии Дэйны Уайта. Тогда Ислам победил нокаутом бразильского бойца Ванилтона Антунеса.

36-летний Фюгитт в профессиональных ММА провел 14 боев, в которых одержал 10 побед и потерпел четыре поражения. Последний поединок американец провел 15 июня 2024 года на UFC on ESPN 58. Тогда Адам победил раздельным решением судей соотечественника Джоша Куинлана.