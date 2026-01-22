Никита Крылов — Модестас Букаускас: дата и место проведения боя, статистика бойцов на UFC 324

Бой в полутяжелом весе между Никитой Крыловым и Модестасом Букаускасом состоится на турнире UFC 324 в ночь с 24 на 25 января 2026 года. Шоу примет арена T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США). Поединок пройдет в предварительном карде.

ММА UFC: Крылов — Букаускас

Никите Крылову 33 года. Представитель России дебютировал в профессиональных смешанных единоборствах в 2009 году и является одним из самых опытных бойцов полутяжелого дивизиона UFC.

Профессиональный рекорд Крылова — 30 побед и 11 поражений. В UFC он известен как универсальный боец, способный завершать поединки как в стойке, так и в партере. Значительная часть его побед добыта досрочно — нокаутами и сабмишнами. В последних боях Крылов чередовал победы и поражения, однако остается опасным соперником для любого бойца дивизиона.

Модестасу Букаускасу 31 год. Представитель Литвы выступает в профессиональном MMA с 2015 года.

Профессиональный рекорд Букаускасу — 19 побед и 6 поражений. Литовец делает ставку на ударную технику, отличается физической мощью и умением навязывать высокий темп в стойке. Перед боем этим он идет на серии побед и считается одним из перспективных бойцов дивизиона.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 324.