Гаджиев — о срыве боя Яна и Двалишвили в Белом доме: «Вижу в этом великолепную возможность поднять российский флаг»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о потенциальном поединке россиянина Петра Яна и грузина Мераба Двалишвили на турнире UFC в Белом доме.

«Турнир в Белом доме без россиян в любом случае будет неполноценным, потому что сегодня их присутствие в UFC настолько знаковое, что не учитывать этот фактор нельзя. В любом случае хотя бы один россиянин в карде должен быть. Стоит ли Яну соглашаться на турнир в Белом доме? Вокруг участия наших спортсменов в зарубежных организациях много склок и пересудов. Есть те, кто не согласен с этим и спешит сказать, что кто-то продал родину. Я в этом ничего предосудительного не вижу. Наоборот, вижу в этом великолепную возможность поднять российский флаг в Белом доме. Вот это было бы по-настоящему круто. И у Пети такая возможность есть», — сказал Гаджиев «СЭ».

Ранее грузинский боец сообщил, что промоушен отказался от проведения его третьего боя с действующим чемпионом в легчайшем весе Петром Яном на территории Белого дома, сославшись на российское гражданство оппонента.

Ян вернул себе титул чемпиона в легчайшем весе в ночь на 7 декабря 2025 года на UFC 323, взяв реванш у Двалишвили. Россиянин победил единогласным решением судей.

Их первый поединок в марте 2023 года завершился победой грузинского бойца.

Руслан Ботвенко