Андрей Пуляев — Атеба Гутье: дата и место проведения боя, статистика бойцов на UFC 324

Бой в среднем весе между Андреем Пуляевым и Атебой Гутье состоится на турнире UFC 324 в ночь с 24 на 25 января 2026 года. Шоу примет арена T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США), поединок войдет в предварительный кард.

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Андрею Пуляеву 27 лет. Российский боец выступает в профессиональном MMA с 2018 года. Профессиональный рекорд Пуляева — 9 побед и 2 поражения. Большинство своих побед он одержал досрочно, демонстрируя уверенную ударную технику и агрессию в стойке.

Атебе Гутье 31 год. Представитель Камеруна начал профессиональную карьеру в смешанных единоборствах в 2015 году. Его профессиональный рекорд составляет 6 побед и 1 поражение. Все победы Гутье одержал нокаутами, он обладает внушительной физической силой и предпочитает решать исход боя в стойке.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 324.