Нейт Диаз заявил о желании вернуться в UFC

Американский боец Нейт Диаз заявил о желании вернуться в UFC.

«Я планирую вернуться в UFC. Если они меня примут, я хотел бы вернуться и надрать кому-нибудь задницу. Однако я не дерусь в легком весе. Прямо сейчас я не дерусь там, потому что там не с кем драться, на самом деле. Какой-то там застой. У меня сейчас нет имени на примете в UFC, поэтому я сейчас не там», — сказал боец в подкасте HJR.

Среди потенциальных противников Диаз назвал Макса Холлоуэя и Илию Топурию.

На счету 40-летнего Диаза 21 победа при 13 поражениях в ММА. В последнем бою на турнире UFC 279 в сентябре 2022 года Диаз выиграл своего соотечественника Тони Фергюсона удушающим приёмом в 4-м раунде.