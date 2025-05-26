UFC Fight Night Блэнчфилд — Барбер: дата и кард боев турнира
Турнир UFC Fight Night состоится в Лас-Вегасе в ночь на 1 июня
Турнир UFC Fight Night с главным боем американок Эрин Бланчфилд и Мэйси Барбер состоится в ночь на воскресенье, 1 июня. Поединки будут проходить на арене «UFC APEX» в Лас-Вегасе (США).
Начало предварительного карда — в 1.00 по московскому времени, основного карда — 4.00.
Основной кард
- Эрин Бланчфилд — Мэйси Барбер
- Матеуш Гамрот — Людовит Клайн
- Билли Гофф — Сеохьюйон Ко
- Дастин Джейкоби — Бруно Лопес
- Рамиз Брахимай — Обан Эллиотт
- Закари Рис — Душко Тодорович
Предварительный кард
- Джафэл Фильо — Аллан Насименто
- Кетлин Виера — Мэйси Чиассон
- Тревин Джайлс — Андреас Густафссон
- Курт Холобау — Джордан Левитт
- Маркуэль Медерос — Боладжи Оки
- Райанне дос Сантос — Алиса Арделеан
Расписание в актуальном виде и результаты боев можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC на сайте «СЭ».
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