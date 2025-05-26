UFC Fight Night Блэнчфилд — Барбер: дата и кард боев турнира

Турнир UFC Fight Night состоится в Лас-Вегасе в ночь на 1 июня

Турнир UFC Fight Night с главным боем американок Эрин Бланчфилд и Мэйси Барбер состоится в ночь на воскресенье, 1 июня. Поединки будут проходить на арене «UFC APEX» в Лас-Вегасе (США).

Начало предварительного карда — в 1.00 по московскому времени, основного карда — 4.00.

Основной кард

Эрин Бланчфилд — Мэйси Барбер

Матеуш Гамрот — Людовит Клайн

Билли Гофф — Сеохьюйон Ко

Дастин Джейкоби — Бруно Лопес

Рамиз Брахимай — Обан Эллиотт

Закари Рис — Душко Тодорович

Предварительный кард

Джафэл Фильо — Аллан Насименто

Кетлин Виера — Мэйси Чиассон

Тревин Джайлс — Андреас Густафссон

Курт Холобау — Джордан Левитт

Маркуэль Медерос — Боладжи Оки

Райанне дос Сантос — Алиса Арделеан

Расписание в актуальном виде и результаты боев можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC на сайте «СЭ».