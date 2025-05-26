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UFC Fight Night Блэнчфилд — Барбер: дата и кард боев турнира

Турнир UFC Fight Night состоится в Лас-Вегасе в ночь на 1 июня
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Турнир UFC Fight Night с главным боем американок Эрин Бланчфилд и Мэйси Барбер состоится в ночь на воскресенье, 1 июня. Поединки будут проходить на арене «UFC APEX» в Лас-Вегасе (США).

Начало предварительного карда — в 1.00 по московскому времени, основного карда — 4.00.

Основной кард

  • Эрин Бланчфилд — Мэйси Барбер
  • Матеуш Гамрот — Людовит Клайн
  • Билли Гофф — Сеохьюйон Ко
  • Дастин Джейкоби — Бруно Лопес
  • Рамиз Брахимай — Обан Эллиотт
  • Закари Рис — Душко Тодорович

Предварительный кард

  • Джафэл Фильо — Аллан Насименто
  • Кетлин Виера — Мэйси Чиассон
  • Тревин Джайлс — Андреас Густафссон
  • Курт Холобау — Джордан Левитт
  • Маркуэль Медерос — Боладжи Оки
  • Райанне дос Сантос — Алиса Арделеан

Расписание в актуальном виде и результаты боев можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC на сайте «СЭ».

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