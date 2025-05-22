Россиянину Уланбекову поменяли соперника на турнире UFC в Баку

Промоушен UFC сообщил о назначении нового соперника российскому бойцу Тагиру Уланбекову на турнире UFC on ABC 8 в Баку 21 июня.

Вместо бывшего претендента на титул чемпиона UFC японца Киоджи Хоригучи против Уланбекова в наилегчайшем весе (до 57 килограммов) выступит Азат Максум из Казахстана.

33-летний Уланбеков провел на профессиональном уровне 18 поединков, в которых одержал 16 побед и потерпел 2 поражения. В UFC у него 5 побед и 1 поражение.

30-летний Максум провел 18 поединков, в которых одержал 17 побед и потерпел 1 поражение. В UFC он один бой выиграл и один проиграл.