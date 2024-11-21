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UFC Fight Night 248 Ян — Фигередо: кард и время начала боев

Турнир UFC Fight Night 248 состоится в Макао (Китай) 23 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Петр Ян.
Фото Getty Images

Турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 248 состоится на арене Galaxy Macau в Макао (Китай). Вечер ММА начнется с прелимов в 11.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 14.00 мск.

В главном бою сойдутся россиянин Петр Ян и бразилец Дейвисон Фигередо. В соглавном событии вечера состоится женский бой между китаянкой Сяонань Янь и бразильянкой Табатой Риччи. Также в октагон выйдет российский боец Муслим Салихов и китаец Кэньань Сун.

Основной кард UFC Fight Night 248

Петр Ян — Дейвесен Фигередо

Сяонань Янь — Табата Риччи

Муслим Салихов — Сонг Кинан

Ван Цун — Габриэлла Фернандес

Волкан Оздемир — Карлос Ульберг

Осман Диас — Миньян Чжан

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Муслим Салихов
Петр Ян
UFC
ММА
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