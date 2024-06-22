Таджикский боец UFC легчайшего веса Муин Гафуров подерется с представителем Южной Кореи Кунх Хо Кангом в предварительном карде турнира UFC on ABC 6 22 июня. Их поединок пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на территории «Кингдом Арена». Он начнется в 20.00 по московскому времени.

Смотреть трансляцию боя Муин Гафуров — Кунх Хо Канг можно будет в прямом эфире на канале «Матч Боец» и в онлайн-сервисе UFC Fight Pass по платной подписке. На сайте «СЭ» проходит текстовая онлайн-трансляция всех поединков вечера смешанных единоборств в Саудовской Аравии.

У 28-летнего Гафурова в ММА — 19 побед и шесть поражений. На счету 36-летнего Хо Канга — 19 побед, 10 поражений и один поединок был признан несостоявшимся.

Ознакомиться подробнее с основной информацией о турнире UFC on ABC 6 и прогнозами на поединки можно по ссылке на материал «СЭ».