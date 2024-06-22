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Мухаммад Наимов — Фелипе Лима: смотреть трансляцию боя в прямом эфире

Поединок Наимов — Лима на турнире UFC on ABC 6 пройдет 22 июня
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Боец UFC Мухаммад Наимов.
Мухаммад Наимов.
Фото Global Look Press

Таджикский боец UFC полулегкого веса Мухаммаджон Наимов подерется с бразильцем Фелипе Лимой на турнире UFC on ABC 6 22 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Их поединок предварительного карда на территории «Кингдом Арена» начнется в 21.00 мск.

Смотреть трансляцию боя Наимов — Лима можно будет по подписке в онлайн-сервисе UFC Fight Pass и на канале «Матч Боец». Следите за ключевыми событиями этого противостояния и других поединков вечера ММА в Саудовской Аравии с помощью текстовой трансляции «СЭ».

На счету 29-летнего Наимова в ММА на профессиональном уровне — 12 побед и два поражения в карьере. У 26-летнего Лимы — десять побед и один проигрыш.

Больше полезной информации о турнире UFC on ABC 6 с прогнозами на поединки можно найти по ссылке в материале «СЭ».

Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет). UFC Уиттакер — Алискеров и Павлович — Волков: расписание и результаты боев турнира в Саудовской Аравии
Мухамаджон Наимов
Фелипе Лима
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