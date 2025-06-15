Кертис Блэйдс — Ризван Куниев: дата боя и турнира UFC в Баку

Кертис Блэйдс и Ризван Куниев подерутся на турнире UFC в Баку

Россиянин Ризван Куниев и американец Кертис Блэйдс встретятся на турнире UFC Fight Night в субботу, 21 июня. Поединок пройдет в «Баку Кристал Холле» в Баку и начнется около 23.00 по московскому времени.

ММА UFC: Блейдс — Куниев

Куниев дебютирует в UFC. Он должен был подраться с Блэйдсом в марте, но поединок был отменен из-за состояния здоровья Кертиса. В профессиональном рекорде россиянина — 12 побед, два поражения и одна ничья, еще один бой признан несостоявшимся. Рост и размах рук Ризвана — 193 см.

Блейдс в профессиональных ММА одержал 18 побед и потерпел пять поражений, один поединок признан несостоявшимся. Рост американца составляет 193 см, размах рук — 203 см.