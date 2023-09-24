Мовсар Евлоев поздравил Гамрота с победой над Физиевым

29-летний российский боец полулегкого веса UFC Мовсар Евлоев (17-0) отметил, что он активно помогал Матеушу Гамроту (23-2) готовиться к бою с Рафаэлем Физиевым (12-3).

«Матеуш победил техническим нокаутом! Ты не разочаровал меня. Армия American Top Team! Не забывай, кто был твоим основным спарринг-партнером!» — написал Евлоев в соцсети X.

Гамрот победил Физиева техническим нокаутом во втором раунде (Физиев травмировал ногу). Бой состоялся 23 сентября на UFC Fight Night 228 в Лас-Вегасе, США.