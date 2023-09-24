UFC 294: дата и время начала турнира с боями Махачева и Чимаева

21 октября на арене «Etihad Arena» в Абу-Даби состоится турнир UFC 294. В главном бою за титул чемпиона в легком весе Ислам Махачев подерется с Чарльзом Оливейрой. В соглавном событии вечера пройдет бой в среднем весе между Пауло Костой и Хамзатом Чимаевым. Начало прелимов запланировано на 17.00 по московскому времени, основной кард стартует в 21.00 мск.

Бои основного карда покажет телеканал «Матч ТВ», турнир в полном объеме можно посмотреть на телеканале «Матч Боец!» и на официальной платформе UFC Fight Pass.

Махачев выиграл чемпионский бой против Оливейры 22 октября 2022 года в Абу-Даби.

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