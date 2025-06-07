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7 июня 2025, 13:00

Мераб Двалишвили — Шон О'Мэлли: онлайн-трансляция боя UFC 316 начнется ориентировочно в 7.00

Мераб Двалишвили и Шон О'Мэлли проведут бой на турнире UFC 316
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Титульный бой-реванш в легчайшем весе между обладателем пояса Мерабом Двалишвили и бывшим чемпионом Шоном О'Мэлли состоится на турнире UFC 316 в ночь на воскресенье, 8 июня. Поединок на арене «Пруденшал Центр» в Ньюарке (США) начнется около 7.00 по московскому времени (советуем подключиться к трансляции заранее).

ММА UFC: Двалишвили — О'Мэлли

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию основных событий UFC 316. Результаты поединков можно отслеживать в матч-центре ММА на нашем сайте.

В прямом эфире бой Двалишвили — О'Мэлли будут показывать UFC Fight Pass, каналы «Матч ТВ» и «Матч Боец», сайт matchtv.ru, онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального телеканала.

Двалишвили (рекорд 19-4) является действующим чемпионом UFC. О'Мэлли (18-2-0-1) ранее владел титулом, но утратил чемпионский пояс после поединка с Мерабом в сентябре 2024 года.

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Мераб Двалишвили
Шон О`Мэлли
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