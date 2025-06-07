Джулианна Пенья — Кайла Харрисон: онлайн-трансляция боя UFC 316 начнется ориентировочно в 6.30

Джулианна Пенья и Кайла Харрисон сразятся в титульном поединке

Джулианна Пенья и Кайла Харрисон сразятся за титул чемпионки UFC в женском легчайшем весе в ночь на воскресенье, 8 июня. Поединок состоится на арене «Пруденшал Центр» в Ньюарке (США) и начнется около 6.30 по московскому времени (советуем подключиться к трансляции заранее).

ММА UFC: Пенья — Харрисон

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию основных событий UFC 316. Результаты поединков можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире бой Пенья — Харрисон будут показывать UFC Fight Pass, каналы «Матч ТВ» и «Матч Боец», сайт matchtv.ru, онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального телеканала.

Пенья является действующей чемпионкой, ее профессиональный рекорд — 12 побед и 5 поражений. На счету Харрисон — 18 побед и 1 поражение.