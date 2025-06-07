Турнир UFC 316 состоится в Ньюарке (США) на арене «Пруденшал Центр» в ночь с субботы на воскресенье, с 7 на 8 июня. Начало вечера единоборств — в 1.00 по московскому времени.

Шоу возглавит бой-реванш за титул в легчайшем весе между чемпионом Мерабом Двалишвили (19-4) и бывшим обладателем пояса Шоном О'Мэлли (18-2-0-1).

Соглавное событие вечера — бой за титул в женском легчайем весе между обладательницей пояса Джулианной Пеньей (13-5) и претенденткой Кайлой Харрисон (18-1).

В карде также значатся бои россиянина Азамата Мурзаканова (14-0) против Брендсона Рибейро (17-7-0-1) и представителя Молдавии Сергея Спивака (17-5) против Валдо Кортеса-Акосты (13-1).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 316. Результаты боев турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на нашем сайте.

В полном объеме турнир показывают онлайн-платформа UFC Fight Pass, канал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (на платной основе). Начало трансляции — 1.00 мск 8 июня.

С 3.00 мск бои UFC 316 также будут транслировать канал и сайт «Матч ТВ» (бесплатно), онлайн-платформы «Okko» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального телеэфира).