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7 июня 2025, 16:00

UFC 316 Двалишвили — О'Мэлли: трансляция боев турнира начнется в 1.00 мск

Бой Двалишвили — О'Мэлли возглавит турнир по ММА UFC 316
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Турнир UFC 316 состоится в Ньюарке (США) на арене «Пруденшал Центр» в ночь с субботы на воскресенье, с 7 на 8 июня. Начало вечера единоборств — в 1.00 по московскому времени.

Шоу возглавит бой-реванш за титул в легчайшем весе между чемпионом Мерабом Двалишвили (19-4) и бывшим обладателем пояса Шоном О'Мэлли (18-2-0-1).

Соглавное событие вечера — бой за титул в женском легчайем весе между обладательницей пояса Джулианной Пеньей (13-5) и претенденткой Кайлой Харрисон (18-1).

В карде также значатся бои россиянина Азамата Мурзаканова (14-0) против Брендсона Рибейро (17-7-0-1) и представителя Молдавии Сергея Спивака (17-5) против Валдо Кортеса-Акосты (13-1).

Мераб Двалишвили&nbsp;&mdash; Шон О'Мэлли, Джулианна Пенья&nbsp;&mdash; Кайла Харрисон.Основная информация о UFC 316: кард боев турнира, статистика бойцов, где смотреть трансляцию

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 316. Результаты боев турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на нашем сайте.

В полном объеме турнир показывают онлайн-платформа UFC Fight Pass, канал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (на платной основе). Начало трансляции — 1.00 мск 8 июня.

С 3.00 мск бои UFC 316 также будут транслировать канал и сайт «Матч ТВ» (бесплатно), онлайн-платформы «Okko» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального телеэфира).

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