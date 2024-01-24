Али Абдель-Азиз: «Все бегут от Умара Нурмагомедова, спасая свои жизни»

Менеджер Умара Нурмагомедова (16-0) Аль Абдель-Азиз подтвердил, что ни один из бойцов UFC не принял бой с россиянином.

«С кем бы вы хотели увидеть следующий бой Умара? Все от него бегут, спасая свои жизни», — написал Абдель-Азиз в соцсети X.

Нурмагомедов должен был подраться с четвертым номером рейтинга Кори Сэндхэгеном (17-4), но выбыл из-за травмы, полученной во время спарринга. Бой должен был состояться 5 августа 2023-го на UFC on ESPN 50 в Нэшвилле, США.