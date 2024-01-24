Крис Сайборг обратилась к Дане Уайту: «Дай мне реванш с Нуньес на UFC 300»

Чемпионка женского полулегкого веса Bellator Крис Сайборг (27-2) хочет провести реванш с экс-чемпионкой UFC в легчайшем и полулегком весе Амандой Нуньес (23-5) на UFC 300.

«Дана, я бы тоже хотела подраться на UFC 300 против Аманды Нуньес», — написала бразильянка в соцсети X.

Также она обратилась к Холли Холм (15-6), предложив ей помощь в подготовке к бою с Кайлой Харрисон (16-1): «Дай знать, если тебе нужна спарринг-партнерша для лагеря к бою с Кайлой. Я бы с удовольствием посетила Нью-Мексико и зал Jackson Wink MMA».

Харрисон подписала контракт с UFC и подерется с Холм 13 апреля на UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.