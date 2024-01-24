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Роберт Уиттакер: «Дю Плесси заслуженно победил Стрикленда»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (24-7) не понимает, почему люди увидели победу Шона Стрикленда (28-5) в бою с Дрикусом дю Плесси (21-2).

«Я не понимаю, почему все недовольны победой дю Плесси? Все говорят, даже Дана Уайт, что Стрикленд победил и бла-бла-бла… По моему мнению, Дрикус выиграл этот бой. Было видно, что он действительно хотел победить. Он большой, сильный парень, с ним очень неудобно драться. Его главное преимущество в том, что он будет драться с тобой до конца, он не сдастся. Я переживал за него в четвертом и пятом раундах, но он не сбавил обороты. Комментаторы не могли заткнуться и только и говорили о джебе Стрикленда. Да, отличный джеб, но Дрикус не упал. Лично я считаю, что Дрикус победил, он больше этого хотел», — сказал Стрикленд на подкасте MMArcade.

Дю Плесси победил Стрикленда раздельным решением судей (47–48, 48–47, 48–47) и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 20 января на UFC 297 на «Скотиабанк Арене» в Торонто, Канаде.

Дрикус Дю Плесси
Роберт Уиттакер
Шон Стрикленд
UFC
ММА
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