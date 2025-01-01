Менеджер Махачева Абдель-Азиз: «Царукян — зверь, он еще станет чемпионом»

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC Ислама Махачева, считает, что Арман Царукян может стать чемпионом организации.

«Махачев невероятно хорош прямо сейчас. Я никогда его таким не видел, просто крыша едет от его уровня. В первом поединке с Царукяном Ислам был в необычной ситуации. Я не буду приводить отговорки, Арман — настоящий зверь. Царукян еще станет чемпионом, но не сейчас. Он молод, его время еще не пришло», — цитирует Абдель-Азиза MMA Junkie.

Поединок Махачева (26-1) и Царукяна (22-3) состоится в Инглвуде (США) в ночь с 18 на 19 января в турнире UFC 311. В их первом бою, который прошел в 2019 году, Махачев победил единогласным решением судей.