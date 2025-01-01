Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 12:06

Менеджер Махачева Абдель-Азиз: «Царукян — зверь, он еще станет чемпионом»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC Ислама Махачева, считает, что Арман Царукян может стать чемпионом организации.

«Махачев невероятно хорош прямо сейчас. Я никогда его таким не видел, просто крыша едет от его уровня. В первом поединке с Царукяном Ислам был в необычной ситуации. Я не буду приводить отговорки, Арман — настоящий зверь. Царукян еще станет чемпионом, но не сейчас. Он молод, его время еще не пришло», — цитирует Абдель-Азиза MMA Junkie.

Умар Нурмагомедов, Ислам Махачев, Арман Царукян, Мераб Двалишвили. Махачев против Царукяна, Умар против Двалишвили: основная информация о UFC 311 (кард боев, кто фаворит, где смотреть)

Поединок Махачева (26-1) и Царукяна (22-3) состоится в Инглвуде (США) в ночь с 18 на 19 января в турнире UFC 311. В их первом бою, который прошел в 2019 году, Махачев победил единогласным решением судей.

UFC 311
Али Абдель-Азиз
Арман Царукян
Ислам Махачев
UFC
ММА
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
«Газпром» сообщил о прекращении поставок газа через Украину
У «Спартака» появился конкурент за Угальде, «Зенит» стал экономить. Трансферные слухи РПЛ за 31 декабря
На Западе указали на уникальную способность российских военных в зоне СВО
С 1 января в России выросли зарплаты бюджетников и пенсии
Беккенбауэр, Загалло, Нескенс и Эрикссон умерли в 2024 году
Непомнящий и Карлсен разделили титул чемпиона мира по блицу
Популярное видео
Итоги первой половины регулярки КХЛ
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Ковальчук, Шумаков и другие хоккеисты без работы
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна / сделки «Трактора» / спасут ли новички «Авангард»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна по переходам в КХЛ
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» отдает Хомченко, Загидулин переходит в «Спартак»
Константин Окулов обменян в «Авангард» и другие трейды
Галиев перешел в ЦСКА, интервью Алексея Кудашова
Трансферы до дедлайна, контракт Ткачева, АКМ объединится с «Ладой»?
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Обмен СКА и «Магнитки»
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
В каком городе будет выступать АКМ, когда придет в КХЛ?
Материалы сюжета: Ислам Махачев vs Арман Царукян и Умар Нурмагомедов vs Мераб Двалишвили: два титульных боя UFC 311
Немков — о бое Махачева с Царукяном: «Арман поднабрал, Ислам тоже вырос. Поединок будет конкурентный»
Двалишвили: «Нанести Умару первое поражение — серьезное достижение»
Гаджиев об оценке Хабиба тренировки Махачева: «Это уже сигнал»
Дрозд считает Махачева фаворитом в бое с Царукяном
Тактаров — о бое Махачева с Царукяном: «Не могу ни одному отдать даже 60 процентов на победу»
Двалившили: «Я мог бы выиграть президентские выборы в Грузии, но не хочу соваться в политику»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Немков — о бое Махачева с Царукяном: «Арман поднабрал, Ислам тоже вырос. Поединок будет конкурентный»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости