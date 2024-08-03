Магомедов: «У Макгрегора гештальт после поражения от Хабиба»

Ризван Магомедов, менеджер Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал критические высказывания ирландца Конора Макгрегора в адрес российского бойца.

«Конечно, хотелось бы побить Конора еще раз. Бывает такое, когда собачка лает, надо пнуть ее, чтоб успокоилась. А так, кто его всерьез воспринимает? Кто есть Конор? Да, он заработал много денег. Можно принимать критику, если она идет от человека, к которому у тебя есть уважение, симпатия и признание. Или если человек мудрый, справедливый и правильный. Ничто из этого не относится к Конору. Макгрегор — просто шоумен. У него есть незакрытый гештальт после поражения от Хабиба. Этот бой его, видимо, постоянно гложет и не дает покоя. Его позиционировали, как великого и недосягаемого, а его просто зачморили», — цитирует Sport24 Магомедова.

7 октября 2018 года Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора удушающим приемом.