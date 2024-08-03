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Сегодня, 10:36

Резников: «Шара Буллет растет с каждым боем и победит Олексийчука»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Боец легкого веса ACA Артем Резников объяснил, почему поединок с поляком Михалом Олексийчуком не является подарком для россиянина Шарабутдина Магомедова.

«У Шары ударка лучше, чем у Олексийчука. Он должен выиграть. Может быть, нокаут, а, может, и по очкам. Шара набирает обороты, и у него хорошо получается расти с каждым боем», — приводит слова Резникова MMA.Metaratings.ru.

На турнире UFC on ABC 7 Шара Буллет проведет бой против Олексийчука. На счету россиянина 17 побед в 17 боях. В активе поляка 19 побед и 8 поражений.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Артем Резников
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
UFC
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