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Майкл Биспинг отреагировал на реванш Махачева и Волкановски: «Уважение обоим бойцам»

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в среднем весе и ныне аналитик Майкл Биспинг (30-9) уверен, что и для действующего чемпиона в легком весе Ислама Махачева (24-1), и для действующего чемпиона в полулегком весе Александра Волкановски (26-2) их бой на UFC 294 — это большой риск.

«Огромное уважение Волкановски за то, что в кратчайшие сроки вышел на бой с Исламом. Уважение Исламу за то, что согласился на опасного соперника с другим стилем. Какая история и какой спорт!» — написал Биспинг в соцсети X.

Махачев и Волкановски проведут реванш 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Александр Волкановски
Ислам Махачев
Микаэль Биспинг
UFC
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