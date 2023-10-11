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Сегодня, 10:42

Хавьер Мендес отреагировал на реванш Махачева и Волкановски

Давид Хачатрян
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Главный тренер зала AKA Хавьер Мендес поделился своей реакцией на снятие экс-чемпиона в легком весе Чарльза Оливейры (34-9) с боя с чемпионом в легком весе Исламом Махачевым (24-1).

«Я только что проснулся и узнал, что бой с Чарльзом отменяется, — сказал Мендес на своем подкасте. — Я такой: «Что?» Затем я открыл соцсети и увидел, что все только и говорят о снятии Чарльза. Мне прислали видео, где Дана говорит, что Чарльз получил серьезную сечку. Я видел эту сечку, она страшная.

В конце концов Алекс принял бой, это здорово. У меня не было возможности об этом поговорить, потому что все спали. Я не общался ни с Хабибом, ни с Исламом, ни с кем-либо еще по этому поводу. Я хотел, чтобы реванш с Волкановски отстоялся, и он состоится раньше, чем я думал. Посмотрим, как себя будет чувствовать Ислам. Полагаю, что ему без разницы, с кем драться, потому что он чемпион и должен драться с тем, кто встал напротив него.

Я всегда говорил, что он настолько хорошо подготовлен, что может запросто переключиться на другого оппонента. Мы так делали перед боем с Тьяго Мойзесом, полностью меняли план. Так что пока Ислам в форме, с его психическим состоянием все хорошо, он готов сразиться с кем угодно.

Уважение Волкановски, что он принял этот бой на коротком уведомлении, потому что это самый ожидаемый реванш в истории UFC. Я официально заявляю, что это самый громкий реванш между чемпионами всех времен».

Оливейру заменит действующий чемпион в полулегком весе Александр Волкановски (26-2). Бой состоится 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
Хавьер Мендес
Чарльз Оливейра
UFC
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