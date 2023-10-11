Махачев обратился к Волкановски: «Не используй выход на коротком уведомлении как оправдание после боя»

Действующий чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев (24-1) впервые отреагировал на то, что действующий чемпион в полулегком весе Александр Волкановски (26-2) заменит экс-чемпиона в легком весе Чарльза Оливейру (34-9) на UFC 294.

В среду, 11 октября стало известно, что Оливейра отказался от поединка с Махачевым из-за травмы.

«Уважаю Алекса за то, что он принял этот бой на коротком уведомлении, но не используйте это как оправдание после боя», — написал Махачев в соцсетях.

Махачев и Волкановски проведут реванш 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.