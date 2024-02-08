Майкл Биспинг дал прогноз на бой Гейджи и Холлоуэя на UFC 300

Бывший чемпион UFC в среднем весе и аналитик Майкл Биспинг (30-9) считает, что обладатель титула BMF Джастин Гейджи (25-4) победит экс-чемпиона в полулегком весе Макса Холлоуэя (24-7).

«Я думаю, что Джастин Гейджи, скорее всего, выиграет бой, — сказал Биспинг на своем YouTube-канале. — Но вот что я вам скажу: я уважаю Макса Холлоуэя за то, что у него хватило смелости попробовать... Так поступает настоящий мужчина. Я не соглашусь с прогнозом Дастина Порье. Возможно, он позволил своим эмоциям затуманить рассудок».

Гейджи подерется с Холлоуэем за титул BMF 13 апреля на UFC 300, который состоится на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.