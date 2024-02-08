Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

8 февраля, 14:30

Майкл Биспинг дал прогноз на бой Гейджи и Холлоуэя на UFC 300

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший чемпион UFC в среднем весе и аналитик Майкл Биспинг (30-9) считает, что обладатель титула BMF Джастин Гейджи (25-4) победит экс-чемпиона в полулегком весе Макса Холлоуэя (24-7).

«Я думаю, что Джастин Гейджи, скорее всего, выиграет бой, — сказал Биспинг на своем YouTube-канале. — Но вот что я вам скажу: я уважаю Макса Холлоуэя за то, что у него хватило смелости попробовать... Так поступает настоящий мужчина. Я не соглашусь с прогнозом Дастина Порье. Возможно, он позволил своим эмоциям затуманить рассудок».

Гейджи подерется с Холлоуэем за титул BMF 13 апреля на UFC 300, который состоится на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Джастин Гейджи
Макс Холлоуэй
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
«Интер» обыграл «Рому» и увеличил шансы на чемпионство в серии А
Пловец Магнуссен готов принять участие в «Допинговых играх»
Власти Польши обвинили Трампа в переходе границ после слов о НАТО и России
Захарова высмеяла Шольца после его заявления об интервью Путина
Отец Сырского рассказал о реакции на назначение сына новым главкомом ВСУ
Польские фермеры высыпали на дорогу зерно из украинских грузовиков
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Материалы сюжета: UFC 300: дата и место проведения — кард боев и кто выступит из звезд
Джон Джонс: «Мне предложили выступить на UFC 300»
Федор Емельяненко — о бое против Леснара на UFC 300: «Я закончил с ММА, я обещал»
Крис Сайборг обратилась к Дане Уайту: «Дай мне реванш с Нуньес на UFC 300»
Ариэль Хельвани: «Адесанья не сможет подраться на UFC 300»
Том Аспиналл: «UFC предложили мне бой против Миочича на UFC 300, но Стипе отказался»
Диего Лопес подерется с Содиком Юсуфом на UFC 300
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гуськов считает, что Пайфер мог побить рекорд Нганну по силе удара

Анкалаев поднялся на третье место в рейтинге лучших российских бойцов p4p
Новости
RSS RSS
Все новости