Анкалаев поднялся на третье место в рейтинге лучших российских бойцов p4p

В январе состоялось два успешных боя в UFC с участием топовых российских спортсменов, соответственно изменения в рейтинге топ-15 были неизбежны. При этом Магомед Анкалаев, нокаутировавший Джонни Уокер, поднялся сразу на две строчки, опередив Сергея Павловича и Армана Царукяна. А Мовсар Евлоев, победивший Арнольда Аллена, опередил в рейтинге Петра Яна.

Рейтинг лучших российских бойцов вне зависимости от весовых категорий и промоушенов составляется путем опроса ММА-журналистов, блогеров и экспертов, а публикуется ежемесячно. На этот раз в опросе приняли участие 35 человек.

1. Ислам Махачев — 558 (523 балла + 35 упоминаний в анкетах)

2. Вадим Немков — 497 (462 + 35)

3. Магомед Анкалаев — 434 (401 + 33).

4. Сергей Павлович — 425 (390 + 35).

5. Арман Царукян — 397 (363 + 34).

6. Александр Волков — 340 (305 + 35)

7. Усман Нурмагомедов — 287 (257 + 30).

8. Анатолий Малыхин — 276 (247 + 29).

9. Мовсар Евлоев — 249 (220 + 29).

10. Петр Ян — 199 (174 + 25). (-1)

11. Эдуард Вартанян — 135 (113 + 22).

12. Умар Нурмагомедов — 118 (95 + 23).

13. Никита Крылов — 114 (93 + 21).

14. Александр Шаблий — 113 (92 + 21).

15. Альберт Туменов — 112 (92 + 20).

Топ-15 лучших российских бойцов. Фото «СЭ»

Всего же в анкеты попали 40 бойцов. Вот список тех, кто не вошел в топ-15:



16. Магомед Магомедкеримов — 105 (86 + 19).

17. Роман Копылов — 85 (69 + 16).

18. Шарабутдин Магомедов — 41 (33+ 8)

19. Магомедрасул Гасанов — 38 (33 + 5).

20. Евгений Гончаров — 29 (22 + 7).

21. Муслим Магомедов — 22 (19 + 3).

22. Абдул-Азиз Абдулвахабов — 17 (14 + 3).

23. Мовлид Хайбулаев — 17 (15 + 2)

24. Икрам Алискеров — 16 (11 + 5).

25. Андрей Корешков — 16 (12 + 4).

26. Анатолий Токов — 16 (13 + 3).

27. Ринат Фахретдинов — 11 (8 + 3)

28. Азамат Керефов — 8 (6 + 2)

29. Саид Нурмагомедов — 7 (4 + 3).

30. Ислам Омаров — 7 (5 + 2).

31. Аскар Аскаров — 7 (6 + 1)

32-33. Александр Грозин — 6 (4 + 2).

32-33. Азамат Мурзаканов — 6 (4 + 2)

34. Александр Шлеменко — 6 (5+1)

35. Артем Фролов — 5 (4+1)

36-37. Валентин Молдавский — 4 (2 + 2).

36-37. Тагир Уланбеков — 4 (2 + 2).

38. Александр Сарнавский — 3 (2 + 1).

39-40. Али Багов — 2 (1 + 1).

39-40. Борис Медведев — 2 (1 + 1).

ПРАВИЛА

В анкете нужно было указать 15 действующих бойцов, которые за последние 24 месяца — то есть с 7 февраля 2022 года — провели хотя бы один бой. За 15-е место в анкете респондента бойцу присуждается один балл, за 14-е — два, за 13-е — три, за 12-е — четыре и так далее. Соответственно за первое место — 15 баллов. Плюс каждому бойцу, попавшему в анкету какого-либо респондента, дополнительно добавляется один балл. Для справедливости. О чем речь: условно, один боец в 11 анкетах находится на 15-м месте — и получает всего 11 баллов; другой же фигурирует лишь в одной анкете, зато на четвертом месте, получает 12 баллов и становится в рейтинге выше первого. Чтобы такого не произошло, и было введено такое правило. Еще одно правило: в случае равенства очков первенство отдается тому, кто чаще упоминается в анкетах опрашиваемых.

Рейтинг — мужской. Впрочем, пока девушек-бойцов из России, многого добившихся в ММА, нет. Валентина Шевченко — спортсменка из Киргизии.

Важно: среди 35 составителей рейтинга ранее было проведено дополнительное голосование насчет того, считать ли российскими бойцами Хамзата Чимаева, Мухаммада Мокаева, Абусупьяна Магомедова и Насруддина Имавова. Все они родились в России и говорят по-русски, но с юности живут в Европе, именно там стали бойцами ММА, именно там тренируются. Предлагалось назвать один из двух вариантов ответа — «да» (считать) или «нет» (не считать). Итоги голосования: Чимаев — 12 «да», 23 «нет», Мокаев — 5 «да», 30 «нет», Магомедов — 8 «да», 27 «нет», Имавов — 8 «да», 27 «нет». Таким образом, никто из них не попал в число тех, за кого можно отдать голос при составлении рейтинга.

Кто голосовал:

Камил Гаджиев, Армен Гулян, Виталий Тарасов, Евгений Нарижный («Ушатайка»), Ислам Бабаджанов («Ушатайка»), Никита Горшенин ( «Ушатайка» / «Ночь в Клетке»), Илья Андреев («Ушатайка»), Ярослав Степанов (Sport24), Вадим Тихомиров («Матч ТВ»), Александр Лютиков, Михаил Краймер («Вестник ММА»), Дмитрий Болотников («Вестник ММА»), Давид Багдасарян, Олег Володин, Ян Баранчук, Алексей Володин, Вадим Фурсов, Владислав Калугин («Дикий бой»), Сергей Ващенко (Мета ММА), Владислав Усачев (Мета ММА), Александр Круглов (Мета ММА), Салам Умаров (Мета ММА), Василий Осколков («РБ Спорт Единоборства»), Алексей Авсеньев (тг-канал «Двоечка ММА»), Владислав Матвеев (тг-канал Matveev | MMA & Boxing / Youtube-канал ОКТА ММА), Павел Городницкий (тг-канал и Youtube-канал «Чисто стоечка»), Иван Ковалев (Sport24), Василий Конов («Матч ТВ»), Андрей Баздрев (продюсер направления единоборств на «Матч ТВ»), Артем Нагорный (Sports.ru), Иван Ефимов (Sports.ru), Роман Мазуров, Янис Коханко, Игорь Лазорин (ТАСС), Игорь Сидоров (Blood and Sweat).

Следующая публикация рейтинга (обновленного) — 6 марта.