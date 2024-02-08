Гуськов считает, что Пайфер мог побить рекорд Нганну по силе удара

Боец UFC Богдан Гуськов верит, что средневес Джо Пайфер мог превзойти экс-чемпиона лиги Фрэнсиса Нганну по силе удара.

«Пайфер дерется в 84, значит, в межсезонье весит килограммов 96. С такой массой на хорошем ускорении — почему нет. Я видел, что PowerKube стоит в UFC PI — тоже хотел ударить, но его никто не бил, поэтому не стал подходить. Но хотел бы проверить силу своего удара», — приводит «РБ Спорт» слова Гуськова.

Ранее сообщалось, что Нганну выбил на устройстве PowerKube 129 тысяч единиц. Как отмечал комментатор UFC Джо Роган, Пайффер трижды бил по этому устройству и трижды показывал результат лучше результата Нганну.