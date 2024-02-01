Марк Мадсен объявил о завершении карьеры

39-летний датский боец MMA, экс-боец UFC и серебряный призер Олимпийских игр по греко-римской борьбе в весе до 75 кг Марк Мадсен (14-2) завершает карьеру, сообщает издание Ekstra Bladet.

Мадсен четыре раза брал серебро на чемпионатах мира по греко-римской борьбе в весе до 74 кг, один раз — бронзу, а на Олимпийских играх в 2016 году также выиграл серебро.

Кроме того, он выступал в UFC с 2019 по 2023 год. Мадсен одержал в лиге четыре победы, но в последних двух боях потерпел поражение. Сперва он в 2022-м проиграл Гранту Доусону (20-2) сабмишном в третьем раунде, а в 2023-м в бою с Джаредом Гордоном (20-6) проиграл техническим нокаутом в первом раунде.