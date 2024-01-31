Боец ММА Долидзе дал прогноз на бой Топурии и Волкановски

Грузинский средневес UFC Роман Долидзе поделился мнением о поединке между Илией Топурией и Александром Волкановски.

«Илия молод и голоден. Он хочет победить. Все у него складывается хорошо, и он движется стремительно вверх. Думаю, и UFC устраивает, чтобы Илия был чемпионом. У него есть все, чтобы победить в этом бою. Илия очень хорошо борется, есть сила в руках, так что я думаю, в феврале у нас будет новый чемпион и первый пояс в Грузии», — приводит слова Долидзе Metaratings.ru.

Волкановски и Топурия подерутся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.