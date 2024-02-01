Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

1 февраля, 07:30

Кормье: «UFC 300 не хватает громкого боя»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (23-3) не думает, что экс-чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) появится на UFC 300.

«У меня в голове есть несколько идей относительно того, каким будет главное событие UFC 300. Не знаю, воплотятся ли они в жизнь, но я верю, что это будет не бой с участием Конора Макгрегора. Что я могу сказать о UFC 300, так это то, что ему не хватает большого боя. Этот большой бой, которого не хватает, должен иметь предысторию. В этом противостоянии должен быть конфликт. Этот большой бой должен привлекать зрителей. Главным боем не должен быть поединок Леона Эдвардса и Белала Мухаммада. Этого просто недостаточно. Это фантастический бой, но он не может быть главным событием», — сказал Кормье на ESPN MMA.

Ранее Макгрегор заявил, что бой с Майклом Чендлером (23-8) состоится 29 июня в среднем весе.

Даниэль Кормье
Конор Макгрегор
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Миллиардеры решили поддержать «Допинговую Олимпиаду»
Валиева не планирует участвовать в Спартакиаде, ее должна заменить другая фигуристка
На Украине выразили надежду на сохранение помощи США в случае победы Трампа
Зеленский признал застой на фронте из-за задержек поставок вооружений
В Белоруссии усилили меры по охране границы с Украиной
В ЕС сочли украинских беженцев на иномарках не нуждающимися в защите
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Марк Мадсен объявил о завершении карьеры

Кормье назвал бой, которого он ждет больше всего на UFC 300

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости