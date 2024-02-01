Кормье: «UFC 300 не хватает громкого боя»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (23-3) не думает, что экс-чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) появится на UFC 300.

«У меня в голове есть несколько идей относительно того, каким будет главное событие UFC 300. Не знаю, воплотятся ли они в жизнь, но я верю, что это будет не бой с участием Конора Макгрегора. Что я могу сказать о UFC 300, так это то, что ему не хватает большого боя. Этот большой бой, которого не хватает, должен иметь предысторию. В этом противостоянии должен быть конфликт. Этот большой бой должен привлекать зрителей. Главным боем не должен быть поединок Леона Эдвардса и Белала Мухаммада. Этого просто недостаточно. Это фантастический бой, но он не может быть главным событием», — сказал Кормье на ESPN MMA.

Ранее Макгрегор заявил, что бой с Майклом Чендлером (23-8) состоится 29 июня в среднем весе.