Агапова: «Грассо сейчас лучшая женщина-боец»

Казахстанский боец Мария Агапова назвала лучшую женщину-бойца в современных ММА.

«Алекса Грассо — чемпион. Она победила очень сильную Валентину Шевченко, которая много лет удерживала титул. Получается, что именно она сейчас лучшая женщина-боец», — цитирует Агапову MMA.Metaratings.ru.

На счету Грассо 16 побед и три поражения в карьере. Еще один бой с ее участием завершился вничью. 30-летняя мексиканка владеет чемпионским титулом UFC в наилегчайшем весе.