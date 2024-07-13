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Агапова: «Грассо сейчас лучшая женщина-боец»

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Казахстанский боец Мария Агапова назвала лучшую женщину-бойца в современных ММА.

«Алекса Грассо — чемпион. Она победила очень сильную Валентину Шевченко, которая много лет удерживала титул. Получается, что именно она сейчас лучшая женщина-боец», — цитирует Агапову MMA.Metaratings.ru.

На счету Грассо 16 побед и три поражения в карьере. Еще один бой с ее участием завершился вничью. 30-летняя мексиканка владеет чемпионским титулом UFC в наилегчайшем весе.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Алекса Грассо
Мария Агапова
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