Агапова: «У Рахмонова есть все шансы стать чемпионом UFC»

Боец UFC Мария Агапова оценила шансы казахстанца Шавката Рахмонова стать чемпионом UFC в полусредней весовой категории.

«У него есть все шансы. Шавкат очень сильный. Он должен выигрывать у всех. Даже у Леона Эдвардса», — сказал Агапова Metaratings.

На счету Рахмонова 18 побед и ни одного поражения. Свой последний поединок он провел в декабре 2023 года, одолев Стивена Томпсона. Представитель Казахстана занимает третью строчку в рейтинге полусреднего веса.