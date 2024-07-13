UFC Fight Night 14 июля: во сколько и где смотреть трансляцию боев турнира

Турнир UFC Fight Night Намаюнас — Кортез состоится в ночь с субботы на воскресенье, 13 на 14 июля в городе Денвер (штат Колорадо, США) на арене комплекса «Ball Arena». Вечер ММА начнется в 02.30 14 июля по московскому времени.

В главном событии зрителей ждет поединок между американками Роуз Намаюнас и Трэйси Кортез. Расписание и результаты турнира доступны в материале по ссылке на сайте «СЭ».

Весь турнир можно посмотреть по платной подписке на канале «Матч Боец» и в онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Начало трансляции — в 02.00 мск. Поединки основного карда покажут бесплатно и в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru с 05.00.

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