Порье: «Моя дочь ненавидит, когда я дерусь, она просила меня уйти на пенсию»

Боец UFC Дастин Порье рассказал о реакции дочери на его бои.

«Моя дочь ненавидит, когда я дерусь. Она просила меня уйти на пенсию, хоть и родилась в день, когда Макгрегор и Диаз проводили реванш. У меня тогда в больничной палате был ноутбук. Моей дочке было несколько часов от роду и мы вместе с ней и моей женой смотрели тот бой. Для нее бои — это обыденность. Поэтому она не считает это крутым. Знаете, хоть наш с Максом бой набирает популярность и ее одноклассники говорят о нем, она все равно не воспринимает бои, как нечто круто. И когда ей было 5-6 лет, ей казалось, что у остальных детей отцы также дерутся. Тогда она считала, что жизнь устроена только так, как у нас в семье», — приводит слова спортсмена Sportskeeda.

Третий бой 36-летнего американца против его соотечественника Макса Холлоуэя состоится на турнире UFC 318, который пройдет в Новом Орлеане в ночь на 20 июля.