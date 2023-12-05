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Сегодня, 11:25

Гига Чикадзе получил травму и выбыл из UFC 296

Давид Хачатрян
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Восьмой номер рейтинга UFC в полулегком весе грузинский боец Гига Чикадзе (15-3) получил травму и выбыл из поединка с шестым номером рейтинга американцем Джошем Эмметтом (18-4), который должен был состояться 16 декабря на UFC 296 в Лас-Вегасе, США.

«Дерьмо случается! Разорвал пах! Скоро вернусь», — написал Чикадзе в соцсетях.

Чикадзе в прошлом бою одолел Алекса Касареса (21-14) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Бой состоялся 26 августа на UFC Fight Night 225 в Калланге, Сингапур.

Гига Чикадзе
Джош Эмметт
UFC
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