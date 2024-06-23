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Сегодня, 11:25

Макгрегор готов провести бой в августе-сентябре

Виктория Кравченко
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категория Конор Макгрегор рассказал, как проходит восстановление после перелома пальца на ноге. Из-за повреждения ирландца был отменен его бой с Майклом Чендлером.

«Травма доставляет неудобства, но мы двигаемся дальше. Это больно, врать не буду. Больнее, наверное, даже перелома ноги. Хотя бы была полностью изолирована. Мне нужно просто набраться сил и правильно провести тренировочные сборы», — цитирует Макгрегора Severe MMA.

Он добавил, что бой готов провести в августе или сентябре.

«Я бы с удовольствием вышел на бой в августе или сентябре. Но вы знаете, как это бывает», — добавил боец.

Бой между Макгрегором и Майклом Чендлером должен был возглавить турнир UFC 303 в Лас-Вегасе (США), который состоится 30 июня.

В последний раз ирландец выходил в октагон летом 2021 года. Тогда он не смог завершить поединок против Дастина Порье из-за травмы ноги. На счету Макгрегора 22 победы и 6 поражений в ММА.

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