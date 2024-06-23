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Алискеров: «Я был на 100 процентов уверен, что перееду Уиттакера»

Давид Хачатрян
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Российский боец Икрам Алискеров (15-2) признался, что был уверен в победе над экс-чемпионом в среднем весе Робертом Уиттакером (25-7).

«Я был на 100 процентов уверен, что перееду его. До последнего ни капли волнения не было, я думал, что бой мой, буду его опережать. Но видишь, как бывает. Нельзя фокус терять», — сказал Алискеров журналистам в отеле.

Уиттакер нокаутировал Алискерова в первом раунде 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бой Роберт Уиттакер&nbsp;&mdash; Икрам Алискеров. Уиттакер жестко вырубил Алискерова. Икрам оказался не готов к топ-уровню

Икрам Алискеров
Роберт Уиттакер
UFC
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