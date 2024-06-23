Алискеров: «Я был на 100 процентов уверен, что перееду Уиттакера»

Российский боец Икрам Алискеров (15-2) признался, что был уверен в победе над экс-чемпионом в среднем весе Робертом Уиттакером (25-7).

«Я был на 100 процентов уверен, что перееду его. До последнего ни капли волнения не было, я думал, что бой мой, буду его опережать. Но видишь, как бывает. Нельзя фокус терять», — сказал Алискеров журналистам в отеле.

Уиттакер нокаутировал Алискерова в первом раунде 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.