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Сегодня, 11:08

Волков: «Павловичу следовало быть немного благодарнее»

Давид Хачатрян
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Сергей Павлович и Александр Волков.
Фото Скриншот трансляции

Российский тяжеловес UFC Александр Волков (38-10) рассказал, как происходила организация боя с Сергеем Павловичем (18-3). 

Павлович проиграл Волкову единогласным решением судей на турнире UFC on ABC 6 и после поединка оттолкнул соперника.

«Когда объявили бой, я о нем узнал от моего американского тренера Ронни. И он сидел в этот момент с Али, менеджером Сергея Павловича, они друзья. Мы это узнали все — и Ронни, и Али, и я из анонса Даны Уайта. Дело в том, что когда мой тренер связался с командой Сергея, оказывается, по их словам, Сергею этот бой гипотетически уже предлагали, еще до анонса. И Сергей сказал, что если Волков согласится, то я тоже заднюю не дам. И UFC пришли ко мне уже со словами: «Сергей согласился, если ты будешь». Потом, конечно, ко мне подходил Али, просил отменить бой, но с их стороны уже было внегласное согласие, что они будут драться при моем согласии. Я не считаю это отказом.

Поэтому Сергею надо разобраться со своей командой, чтобы не было таких недоразумений, или написать мне напрямую. Еще один момент — это Сергей приезжал к нам на тренировки, мы помогали ему со спаррингами, я относился к нему как к товарищу, которому желал добраться до пояса, и всегда советовал от души все секреты, которые у меня были. Последним боем, к которому он готовился с нами, был поединок с Льюисом. Я после своего боя прилетел и максимально копировал его. Поэтому, наверное, с его стороны следовало быть немного нам благодарнее и попытаться избежать этого боя, нежели поставить меня в такую ситуацию, когда я не мог отказаться», — сказал Волков на пресс-конференции.

 
Бой Александр Волков&nbsp;&mdash; Сергей Павлович. Волков и Павлович устроили кровавую рубку! После боя Сергей жестко оттолкнул соотечественника

Волков победил Павловича единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28). Бой состоялся 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Александр Волков (единоборства)
Сергей Павлович
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