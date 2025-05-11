Махачев — после победы Маддалены над Мухаммадом: «Время становиться двойным чемпионом UFC»

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев отреагировал на победу австралийца Джека Делла Маддалены над американцем Белалом Мухаммадом в главном поединке турнира UFC 315.

11 мая австралиец единогласным решением судей победил Мухаммада и стал чемпионом промоушена в полусреднем весе.

«Время становиться двойным чемпионом. Поехали», — написал Махачев в соцсетях.

Ранее Махачев заявлял, что планирует стать двойным чемпионом UFC, но не хочет драться в полусреднем весе, пока чемпионом является его друг Мухаммад.