Маддалена вступил в перепалку с Махачевым после победы над Мухаммадом: «Держать твой пояс чистым? Иди и забери его»

Российский боец Ислам Махачев и новый чемпион UFC в полусреднем весе Джек Делла Маддалена обменялись репликами после победы австралийца над американцем Белалом Мухаммадом в главном поединке турнира UFC 315.

11 мая Маддалена единогласным решением судей победил Мухаммада и стал чемпионом промоушена в полусреднем весе.

«Махачев? Отличный вызов, он первый номер p4p, я верну ему должок за Волкановски!» — заявил австралиец после победы.

«Ты не Волкановски, я покажу тебе другой уровень», — ответил Махачев в соцсетях.

«Ислам сказал, чтобы я держал его пояс в чистоте? Иди и забери его», — отреагировал Маддалена.

Ранее Махачев заявлял, что планирует стать двойным чемпионом UFC, но не хочет драться в полусреднем весе, пока чемпионом является его друг Мухаммад.