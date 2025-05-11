Маддалена: «Махачев? Отличный вызов, мне нравится»

Австралийский боец Джек Делла Маддалена назвал отличным вызовом возможный поединок с чемпионом UFC в легком весе Исламом Махачевым.

11 мая австралиец единогласным решением судей победил американца Белала Мухаммада в главном поединке турнира UFC 315 и стал чемпионом промоушена в полусреднем весе.

«Махачев? Отличный вызов, мне нравится», — сказал Маддалена после боя.

Ранее Махачев заявлял, что планирует стать двойным чемпионом UFC, но не хочет драться в полусреднем весе, пока чемпионом является его друг Мухаммад.

Маддалена одержал 18-ю победу в карьере при двух поражениях.