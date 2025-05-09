Махачев заявил, что не намерен освобождать пояс в легком весе

Российский боец UFC Ислам Махачев сделал заявление о следующем поединке в американском промоушене.

В воскресенье, 11 мая, американец Белал Мухаммад и австралиец Джек Делла Маддалена проведут бой на UFC 315 за звание чемпиона в полусреднем весе.

«Главное событие в это воскресенье определит, каким будет мой следующий шаг. Но вне зависимости от результата этого боя я не буду освобождать мой пояс в легком дивизионе. Мы можем получить настоящего претендента в этом весе», — написал Махачев в социальных сетях.

33-летний россиянин с октября 2022 года владеет чемпионским поясом в легком весе. Ранее Махачев признавался, что хотел бы стать двойным чемпионом UFC, однако он не будет драться в полусреднем весе, пока чемпионом дивизиона является его друг Белал Мухаммад.