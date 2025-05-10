UFC 315: время начала трансляции боев, во сколько и где смотреть

Турнир UFC 315 состоится в ночь с 10 на 11 мая. Вечер ММА пройдет на арене «Белл Центр» в Монреале (Канада). Начало — в 1.00 по московскому времени. Основной кард ожидается в 5.00 мск.

В главном бою шоу встретятся американец Белал Мухаммад и австралиец Джек Делла Маддалена. Во втором по значимости бою сойдутся представительница Кыргызстана Валентина Шевченко и француженка Манон Фиоро.

Результаты боев можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC на сайте «СЭ». В полном объеме UFC 315 можно смотреть на телеканале «Матч Боец», сайте matchtv.ru (с 1.30 мск) и платформе UFC Fight Pass. Основной кард покажут на «Матч ТВ» (с 5.00 мск), а также в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.